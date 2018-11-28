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«Группа ГАЗ» вложит 21 млрд рублей по специнвестконтракту

«Группа ГАЗ» вложит 21 млрд рублей по специнвестконтракту

Автопром в России. Итоги 2017 года, перспективы

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«Группа ГАЗ» до 2028 года планирует инвестировать 20,88 млрд рублей в рамках специнвестконтракта (СПИК), который может быть заключен до конца года. Об этом сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Власти ждут, что «Группа ГАЗ» в рамках СПИК создаст 1,8 тыс. новых рабочих мест в Нижегородской, Ярославской, Челябинской, Ульяновской областях и Подмосковье.

Как пишет газета «Коммерсант», в рамках контракта «Группа ГАЗ» инвестирует 11,9 млрд рублей в предприятия Нижегородской области. Речь идет о полной модернизации производств и обновлении модельного ряда Горьковского и Павловского автозаводов, запланирован выпуск «ГАЗели Next 2020» (сегмент легких коммерческих автомобилей), «Садко Next» (среднетоннажные грузовики), «Урала Е44» (тяжелые грузовики). До 2028 года в регионе будет создано дополнительно 900 рабочих мест. Правительство региона, в свою очередь, берет на себя обязательства сохранить действующие условия субсидирования по экспортным программам и программам утилизации транспортных средств.

Аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов называет объем капитальных вложений небольшим. «Инвестиции на десять лет в целом меньше, чем ежегодные вложения в собственные предприятия и пополнение оборотных средств, – замечает он.– Основной плюс здесь – получение «Группой ГАЗ» льгот. Впрочем, холдинг может не раскрывать всей запланированной суммы».

, источник: www.autostat.ru

Теги: спик господдержка gaz

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