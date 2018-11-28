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АВТОВАЗ претендует на СПИК от лица Альянса

АВТОВАЗ претендует на СПИК от лица Альянса

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Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что ПАО «АВТОВАЗ» подало в ведомство заявление о заключении специнвестконтракта – так же, как это уже сделали BMW, Автотор, Hyundai и «Группа ГАЗ». Hyundai и «Группа ГАЗ», подавшие свои заявления еще летом, уже получили положительный ответ на свои запросы. Предполагается, что оставшиеся три претендента на льготный инвестрежим согласуют свои контракты еще до конца 2018 года.

Речь идет о получении автопроизводителями налоговых льгот на 10 лет вперед – при условии инвестиций в модернизацию мощностей и развитие модельного ряда. Все компании, подписавшие СПИК до конца нынешнего года, начнут с 1 января получать из бюджета компенсацию роста НДС. Со следующего года ставка НДС для всех должна вырасти до 20%. Специнвестконтракт – новый вариант соглашения государства с инвесторами, по которому те обещают осуществить инвестиции в обмен на неизменность налоговых условий (НДС останется на уровне 18%). В целом СПИК должен стать гарантией доступа к промсубсидиям на все время действия контракта. Де-факто речь идет о компенсации утильсбора для российских и локализованных в России концернов.

Ситуация с АВТОВАЗом, правда, несколько особая, поскольку проект будет реализовываться не отдельным предприятием, а целым альянсом, в составе которого, напомним, ПАО «АВТОВАЗ», ООО «LADA Ижевск», «Renault Россия», ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» и ООО «Мицубиси Моторс Рус». Пока определено, что в случае с АВТОВАЗом инвестором будет выступать только российский концерн, а его зарубежные партнеры (Renault, Nissan и Mitsubishi) выступят привлеченными сторонами. При этом и налоговые льготы получит только АВТОВАЗ. Однако, как пояснили представители Минпромторга «Коммерсанту», в случае изменения законодательства, если подписывать такие контракты смогут и группы инвесторов, СПИК АВТОВАЗа позже можно будет трансформировать в групповое соглашение.

В Минпромторге уже подсчитали, что совокупный объем инвестиций на реализацию проекта с АВТОВАЗом может превысить 70 миллиардов рублей, совокупный объем произведенной и реализованной продукции в период действия этого контракта (10 лет) составит около 4,9 триллиона рублей, а доля экспортных поставок может достичь 10%. При этом, как рассказал Денис Мантуров, только по предварительной оценке экспертов его ведомства, объем налоговых поступлений в бюджет от реализации этого проекта может превысить 132 миллиарда рублей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: спик автоваз автоваз-renault-nissan производство

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