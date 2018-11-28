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Honda представила новый кроссовер Passport

04 2019 Honda Passport

Компания Honda на автосалоне в Лос-Анджелесе представила новый пятиместный кроссовер Passport. На рынке США автомобиль поступит в продажу уже в начале следующего года. Как сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе японской марки, вывод Honda Passport на российский рынок на данный момент не планируется.

В линейке SUV от Honda новый Passport займет нишу между компактным CR-V и 8-местным Pilot. Автомобиль получил мощный двигатель i-VTEC V6 и полностью независимую подвеску. Опционально доступна система полного привода Honda i-VTM4 с распределением крутящего момента и интеллектуальная функция Traction Management с четырьмя режимами. Модель была эксклюзивно разработана и спроектирована командами Honda North America R&D в Торренсе, штат Калифорния и Рэймонде, штат Огайо.

Среди элементов экстерьера нового Honda Passport стоит отметить 20-дюймовые колесные диски, черную решетку радиатора, а также массивный силуэт. Автомобиль оснащается рядом опций помощи водителю, в частности доступна система контроля слепых зон, мониторинг движения на перекрестках и передние и задние парктроники. Кроме того, продвинутые комплектации имеют в своем арсенале беспроводную зарядку для смартфона, спутниковую навигационную систему, бортовой Wi-Fi-роутер с поддержкой 4G LTE и передовую аудиосистему. Облачные сервисы HondaLink позволяют удаленно разблокировать двери автомобиля, отследить его в случае угона, обратиться в сервисный центр и др.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премьеры honda

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