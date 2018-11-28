KIA представила новое поколение кроссовера Soul

Компания KIA Motors в рамках автосалона в Лос-Анджелесе представила новое поколение кроссовера Soul, продажи которого начнутся в первом полугодии 2019 года. Линейка KIA Soul теперь включает спортивный дизайн-пакет GT-Line и внедорожную модификацию X-Line. Клиентам будут предложены атмосферный бензиновый двигатель семейства Nu мощностью 147 л. с. и 201-сильный 1,6-литровый двигатель с турбонаддувом «твин-скролл». Двигатель 1,6 T-GDI будет доступен в сочетании с 7-ступенчатойпреселективной трансмиссией с двумя сцеплениями. Двухлитровый мотор оснащается вариатором IVT (Intelligent Variable Transmission). В линейке сохранится электрическая версия Soul EV с аккумуляторной батареей нового поколения, сообщает пресс-служба KIA Motors.

Новый KIA Soul стал на 56 мм длиннее предшественника (колесная база увеличилась на 30 мм), ширина и высота остались прежними. Габариты автомобиля составляют (ДхШхВ) 4197 x 1801 x 1600 мм. Дверь багажного отсека стала шире, уменьшилась погрузочная высота, увеличился объем багажника.

Новый Soul будет оснащаться широким набором высокотехнологичных систем безопасности и помощи водителю Drive Wise. Среди них будут предлагаться: система предотвращения фронтальных столкновений FCA (Forward Collision Avoidance), в том числе – и с функцией распознавания пешеходов, ассистент поддержания движения в полосе LKA (Lane Keeping Assist), ассистент перестроения LCA (Lane Changing Assist), система контроля внимания водителя DAW (Driver Attention Warning), система мониторинга слепых зон BCW (Blind-spot Collision Warning), ассистент выезда с парковки задним ходом RCCW (Rear Cross Collision Warning), интеллектуальный круиз-контроль SCC (Smart Cruise Control), а также аАссистент управления дальним светом HBA (High Beam Assist).

Напомним, KIA Soul вышел на российский рынок в 2011 году, а в феврале 2017-го в продажу поступил обновленный KIA Soul. По итогам десяти месяцев 2018 года реализация KIA Soul в России составила 14655 автомобилей, что на 73% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.