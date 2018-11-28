Новая Mazda3 появится в России в 2019 году

Компания Mazda планирует начать продажи в России новой Mazda3 в 2019 году. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе японский марки, отметив, что с новой Mazda3 начинается череда премьер нового поколения автомобилей Mazda.

Мировая премьера новой Mazda3 состоялась на автосалоне в Лос-Анджелесе. Модель представлена в двух версиях – хэтчбек и седан. В основе Mazda3 новая архитектура SKYACTIV-Vehicle. Силовые агрегаты представлены двигателями последнего поколения из линеек SKYACTIV-X, SKYACTIV-G и SKYACTIV-D.

Глобальные продажи Mazda3 с момента запуска модели в 2003 году составили более 6 млн экземпляров. Это лишний раз подчеркивает значимость этого автомобиля как с точки зрения развития бренда, так и с точки зрения бизнес-показателей.

«Представляя сегодня Mazda3, мы открываем новую эру для компании Mazda. Автомобили из модельной линейки нового поколения дополнительно укрепят позиции бренда», – отметил уполномоченный директор, президент и генеральный директор Mazda Акира Марумото.