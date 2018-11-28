Mitsubishi Eclipse Cross стал кроссовером №1 в Германии

Запуск компактного кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross в Европе почти год назад позволил японской марке войти в новый сегмент кроссовер-купе. Этот необычный подход к концепции внедорожника тем не менее не исключал традиционно сильную сторону Mitsubishi – технологи полного привода. Eclipse Cross сталвершиной эволюции 4WD и получил усовершенствованную систему "Super-All Wheel Control”(S-AWC), сообщает пресс-служба Mitsubishi.

Выдающиеся технологии Mitsubishi в области полного привода не остались незамеченными, и журнал OFFROAD Германия назвал Eclipse Cross № 1 в категории “Кроссовер” в 2018 году. Выбор делали читатели авторитетного 4WD-специализированного немецкого журнала, выбирающего своих фаворитов из 170 + моделей в 13 различных категориях. В качестве еще одного вотума доверия к бренду и его технологии 4WD читатели журнала OFFROAD назвали Outlander PHEV №1 в категории“альтернативный силовой агрегат”.