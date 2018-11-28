 АВТОСТАТ | Toyota Hilux в октябре стал самым продаваемым пикапом в России

Горячая новость

В Москве падает рынок автомобилей с пробегом
  • 28.11.18 - 12:03

    В Москве падает рынок автомобилей с пробегом
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Только представьте, что Ваш сайт…
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 28 ноября

    Европейские бестселлеры за первые 10 месяцев 2018 года

    Volkswagen Tiguan снова лучший SUV Европы.

Вся аналитика

Инфографика

Динамика продаж автомобилей по сегментам в октябре 2018 года
  • 28.11.18

    Динамика продаж автомобилей по сегментам в октябре 2018 года
Все публикации

Видео

Сергей Удалов о тенденциях уральского авторынка
  • 11.09.17

    Сергей Удалов о тенденциях уральского авторынка
Все видео

28.11.18 Прочитали 505 раз

Toyota Hilux в октябре стал самым продаваемым пикапом в России

Toyota Hilux в октябре стал самым продаваемым пикапом в России

Обзор автомобильного рынка России

30.10.18

PDF, 43 стр.

от 7 200 руб.

В корзину
Все ежемесячные обзоры

По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в октябре текущего года в России было продано 957 новых пикапов, что на 23,7% меньше, чем год назад.

Лидером продаж в этом сегменте стала модель Toyota Hilux – в прошлом месяце ее приобрели 305 россиян, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Напомним, что последний раз Toyota Hilux был самым продаваемым пикапом в стране в мае. При этом на второе место в рейтинге опустился отечественный УАЗ «Пикап» с результатом 279 проданных автомобилей (-54,3%). Замыкает тройку лидеров Mitsubishi L200, октябрьский объем продаж которого составил 223 единицы (+4,2%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 10 месяцев продаж лидерство на рынке пикапов в России все равно сохраняет УАЗ «Пикап». Так, с января по октябрь 2018 года эта модель разошлась тиражом в 2 953 экземпляра, в то время как у Toyota Hilux и Mitsubishi L200 данные показатели составляют 2 454 и 2 409 машин соответственно.

Подробная информация об этом, а также о самых продаваемых моделях других сегментов российского рынка, содержится в специально подготовленной инфографике.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили сегмент pickup модели-лидеры toyota hilux mitsubishi l200 mitsubishi уаз уаз пикап

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Mitsubishi подняла цены почти на все свои модели

13 ноября 2018

Все новости

Статьи на тему

ТОП-10 самых ожидаемых в России автомобилей («АВТОСТАТ»)

25 июля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика продаж автомобилей по сегментам за 1 полугодие 2018 года

25 июля 2018

Вся инфографика
Загрузка...