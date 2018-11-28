Toyota Hilux в октябре стал самым продаваемым пикапом в России

По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в октябре текущего года в России было продано 957 новых пикапов, что на 23,7% меньше, чем год назад.

Лидером продаж в этом сегменте стала модель Toyota Hilux – в прошлом месяце ее приобрели 305 россиян, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Напомним, что последний раз Toyota Hilux был самым продаваемым пикапом в стране в мае. При этом на второе место в рейтинге опустился отечественный УАЗ «Пикап» с результатом 279 проданных автомобилей (-54,3%). Замыкает тройку лидеров Mitsubishi L200, октябрьский объем продаж которого составил 223 единицы (+4,2%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 10 месяцев продаж лидерство на рынке пикапов в России все равно сохраняет УАЗ «Пикап». Так, с января по октябрь 2018 года эта модель разошлась тиражом в 2 953 экземпляра, в то время как у Toyota Hilux и Mitsubishi L200 данные показатели составляют 2 454 и 2 409 машин соответственно.

Подробная информация об этом, а также о самых продаваемых моделях других сегментов российского рынка, содержится в специально подготовленной инфографике.