 АВТОСТАТ | Datsun в октябре увеличил продажи в России на 19%

Горячая новость

BMW 5 Серии в октябре вернул себе лидерство на рынке премиум-сегмента в Санкт-Петербурге
  • 29.11.18 - 13:15

    BMW 5 Серии в октябре вернул себе лидерство на рынке премиум-сегмента в Санкт-Петербурге
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Чатботы для автомобильного маркетинга
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 28 ноября

    Европейские бестселлеры за первые 10 месяцев 2018 года

    Volkswagen Tiguan снова лучший SUV Европы.

Вся аналитика

Инфографика

Динамика продаж автомобилей по сегментам в октябре 2018 года
  • 28.11.18

    Динамика продаж автомобилей по сегментам в октябре 2018 года
Все публикации

Видео

Интервью заместителя министра промышленности и торговли РФ Александра Морозова
  • 25.04.17

    Интервью заместителя министра промышленности и торговли РФ Александра Морозова
Все видео

30.11.18 Прочитали 291 раз

Datsun в октябре увеличил продажи в России на 19%

Datsun в октябре увеличил продажи в России на 19%

Дилерские сети автопроизводителей в РФ

21.11.16

PDF, 135 стр.

от 32 500 руб.

В корзину
Все результаты опросов

Российские дилеры Datsun в октябре реализовали 2134 автомобиля – на 19% больше, чем годом ранее. В результате рыночная доля марки составила 1,3% против 1,2% годом ранее, согласно данным АЕБ. По итогам десяти месяцев 2018 года продажи Datsun составили 15836 машин, что на 18% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Бестселлером марки является седан Datsun on-DO, продажи которого в октябре составили 1855 машин (+23%), а с начала года – 14028 единиц (-9%). Хэтчбек Datsun mi-DO в прошлом месяце разошелся в количестве 279 экземпляров (-1%), за десять месяцев – 1808 автомобилей (-53%).

В настоящее время седан Datsun on-DO доступен по цене от 466 тыс. рублей с механической коробкой передач и от 548 тыс. рублей – с автоматической трансмиссией. Хэтчбек Datsun mi-DO предлагается по цене от 536 тыс. рублей с механической коробкой передач и от 586 тыс. рублей – с автоматической трансмиссией. Автомобили оснащаются 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 87 или 106 л.с.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре компания Datsun реализовала в России 100-тысячный автомобиль Datsun с момента выхода на рынок в сентябре 2014 года. Юбилейным стал седан Datsun on-DO, проданный в салоне компании «САТУРН-Р-АВТО» в Перми.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи datsun

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

За последний месяц цены на автомобили в России изменились у 26 компаний

16 ноября 2018

Все новости

Статьи на тему

Бренды и автопроизводители: кто есть кто в 2018-м? («АВТОСТАТ»)

16 июля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика авторынка России за 9 месяцев 2018 года

4 октября 2018

Вся инфографика
Загрузка...