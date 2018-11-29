Datsun в октябре увеличил продажи в России на 19%

Российские дилеры Datsun в октябре реализовали 2134 автомобиля – на 19% больше, чем годом ранее. В результате рыночная доля марки составила 1,3% против 1,2% годом ранее, согласно данным АЕБ. По итогам десяти месяцев 2018 года продажи Datsun составили 15836 машин, что на 18% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Бестселлером марки является седан Datsun on-DO, продажи которого в октябре составили 1855 машин (+23%), а с начала года – 14028 единиц (-9%). Хэтчбек Datsun mi-DO в прошлом месяце разошелся в количестве 279 экземпляров (-1%), за десять месяцев – 1808 автомобилей (-53%).

В настоящее время седан Datsun on-DO доступен по цене от 466 тыс. рублей с механической коробкой передач и от 548 тыс. рублей – с автоматической трансмиссией. Хэтчбек Datsun mi-DO предлагается по цене от 536 тыс. рублей с механической коробкой передач и от 586 тыс. рублей – с автоматической трансмиссией. Автомобили оснащаются 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 87 или 106 л.с.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре компания Datsun реализовала в России 100-тысячный автомобиль Datsun с момента выхода на рынок в сентябре 2014 года. Юбилейным стал седан Datsun on-DO, проданный в салоне компании «САТУРН-Р-АВТО» в Перми.