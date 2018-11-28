Новый кроссовер Zotye Т700 ожидается в России к концу 2019 года

Компания «Зоти Моторс Рус» к концу 2019 года планирует начать продажи в России нового кроссовера Zotye Т700. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщил заместитель генерального директора «Зоти Моторс Рус» Александр Гнездюк, добавив, что в будущем году также продолжатся продажи компактного кроссовера T600, а новый купе-кроссовер Zotye Coupa, чье полноценное производство должно начаться на белорусском заводе «Юнисон» в 2019 году, станет доступен в трех комплектациях.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2018 года российские дилеры Zotye реализовали 2413 автомобилей, что в 3 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. Напомним, в настоящее время модельная линейка Zotye в России представлена двумя моделями – компактным кроссовером T600 по цене от 849 тыс. 990 рублей и новым купе-кроссовером Zotye Coupa стоимостью от 990 тыс. рублей.