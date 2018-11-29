Британский авторынок в октябре снизился на 3%

Британский авторынок в октябре снизился на 2,9% и составил 153599 машин. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), переход с 1 сентября на новые правила сертификации автомобилей WLTP продолжил в октябре оказывать влияние на рыночный спрос, хотя и в меньшей степени, чем месяцем ранее. По итогам десяти месяцев 2018 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 2 млн 604 тыс. 419 единиц (-7,2%).

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в октябре стал Ford, реализовавший 16820 автомобилей (+11%). Второе место занял Volkswagen, продажи которого составили 13666 машин (+8,9%). Третий результат показал Mercedes-Benz – 11716 проданных автомобилей (+7,6%). Замыкают пятерку лидеров BMW (11315 шт., +7,4%) и местный Vauxhall Toyota (9437 шт., +6,1%).