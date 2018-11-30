 АВТОСТАТ | PSA Group рассказала о новинках для российского рынка

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PSA Group рассказала о новинках для российского рынка

PSA Group рассказала о новинках для российского рынка

Обзор автомобильного рынка России

30.11.18

PDF, 43 стр.

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Компания PSA Group в первой половине 2019 года начнет продажи в России лифтбека Peugeot 508 и кроссовера Citroen C5 Aircross. Об этом аналитическому агентству «АВТОСТАТ» рассказали в пресс-службе PSA Group.

Напомним, в мае Citroen представил европейскую версию нового кроссовера C5 Aircross, производство которого налажено во Франции на заводе в Ренн-ла-Жанэ. Автомобиль предлагается с бензиновым и дизельным двигателями мощностью от 130 до 180 л.с. в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Кроме того, C5 Aircross станет первой моделью Citroen, использующей технологию Plug-in Hybrid (PHEV).

C5 Aircross, как и другие модели бренда, предлагает широкие возможности персонализации благодаря 30 цветовым комбинациям экстерьера, семи цветам кузова, двухцветной крыше, трем пакетам Сolor Packs, включающим цветные вставки в переднем бампере, защитные элементы Airbump в нижней части передних дверей и рейлинги на крыше. Автомобиль предлагается с пятью вариантами отделки интерьера. C5 Aircross имеет дорожный просвет в 230 мм, оснащается новой системой подвески Progressive Hydraulic Cushions. Новый кроссовер длиной 4,5 м имеет три отдельных складывающихся задних сиденья с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинок, а также самый большой объем багажного отделения в классе: от 580 до 720 л.

Оборудованный цифровой панелью приборов с диагональю 12,3 дюймов с четкой индикацией и емкостным сенсорным 8-дюймовым дисплеем HD. C5 Aircross предлагает широкий набор из 20 высокотехнологичных систем помощи при вождении, включая Highway Driver Assist, второй уровень системы автономного управления, а также шесть передовых коммуникационных технологий для поддержания связи. Новая модель оборудована беспроводным зарядным устройством для смартфона и Connected CAM Citroen (опция).

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки psa peugeot citroen peugeot citroen

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