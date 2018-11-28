Испанский авторынок в октябре снизился на 7%

Испанский авторынок в октябре снизился на 6,6% и составил 88410 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), переход с 1 сентября на новые правила сертификации автомобилей WLTP продолжил в октябре оказывать влияние на рыночный спрос, хотя и в меньшей степени, чем месяцем ранее. По итогам десяти месяцев 2018 года продажи автомобилей в этой стране увеличились на 10% и составили 1 млн 131 тыс. 081 единицу.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в октябре стал Peugeot, реализовавший 7841 автомобиль (+19,6%). На втором месте идет местный SEAT, который снизил продажи на 19,4% до 6927 единиц. Третью строчку занимает Volkswagen, чей результат составил 5943 машины (-12,7%). Замыкают пятерку лидеров Toyota (5702 шт., +5,1%) и Renault (5169 шт., -47,1%).