В Москве падает рынок автомобилей с пробегом

Российский вторичный рынок продолжает расти. Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 10 месяцев 2018 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в нашей стране вырос на 2,7% до 4,5 млн единиц. При этом в 11 регионов наблюдается его падение.

Как отмечают эксперты агентства, среди субъектов РФ, попавших в «минус», находится и Москва, которая является вторым крупнейшим региональным вторичным рынком в стране (после Подмосковья). С января по октябрь жители столицы приобрели 237,5 тыс. подержанных легковых машин – на 2,6% меньше, чем за тот же период 2017 года.

В тоже время в Ингушетии (-7,8%), Курганской (-3,9%) и Брянской областях (-3%) падение вторичного рынка оказалось еще сильнее.

А вот в остальных регионах России наблюдается рост рынка автомобилей с пробегом. Причем наибольший такой показатель зафиксирован в Чечне (+22,3%). В соседнем Дагестане вторичный рынок тоже растет довольно уверенно (+12,5%).

Более подробная информация о состоянии рынка подержанных легковых машин в различных субъектах РФ содержится здесь.