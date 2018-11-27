Genesis в октябре увеличил продажи в России в 2,2 раза

Российские дилеры Genesis в октябре реализовали 194 автомобиля, что в 2,2 раза больше по сравнению с прошлом годом. По итогам деcяти месяцев 2018 года продажи автомобилей Genesis в России выросли на 79% и составили 1447 единиц.

Напомним, на российском рынке Genesis и первая модель бренда – седан G90 – были презентованы в октябре 2016 года. С марта прошлого года у дилеров Genesis появился полноприводный седан G80, а в апреле 2018-го бренд Genesis представил новый спортивный седан G70, ставший самой доступной моделью бренда.

Как сообщалось ранее, в ноябре калининградский завод «Автотор» начал производство спортивного седана Genesis G70. А в первой половине 2019 года на российском рынке появится обновленный представительский седан Genesis G90.