Daimler не планирует сокращать долю в КАМАЗе из-за возможных санкций

Немецкая компания Daimler, которая в настоящее время владеет 15% акций КАМАЗа, не планирует снижать долю в уставном капитале российского автозавода, сообщил агентству RNS генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин. «Никаких переговоров по этой теме не ведется», – сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Daimler сократить свою долю в КАМАЗе из-за возможных санкций.

Напомним, Daimler стал акционером КАМАЗа в 2008 году, тогда компания приобрела 10% акций завода, заплатив за пакет 250 млн долларов, а ЕБРР получил 5% акций КАМАЗа. В 2010 году Daimler увеличил свою долю за счет части пакета ЕБРР до 11%, а в 2014 году получил еще 4% от ЕБРР и стал распоряжаться 15% акций КАМАЗа.

Также Сергей Когогин прокомментировал снижение доли госкорпорации «Ростех» в КАМАЗе в ноябре 2018 года с 49,9% до 47,1% в обмен на активы республики Татарстан. «Плановое сокращение было, да. У нас в акционеры зашла республика Татарстан, и я считаю, что региональное правительство вправе видеть представительство и пакет акций той компании, которая у них (в регионе) работает», – сказал глава КАМАЗа.

Также среди акционеров КАМАЗа и Евразийский банк развития (ЕАБР). Он получил пакет компании «Финансово-лизинговая компания "КАМАЗ"» («дочка» «КамАЗа») в заводе в 3,72% по кредиту на сумму более 9,5 млрд рублей, сообщал ранее официальный представитель завода. Еще одним акционером завода является компания «Автоинвест» с долей в 23,54%.