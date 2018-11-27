Nissan отзывает в России около 1000 автомобилей из-за проблем с подушками безопасности

Компания «Ниссан Мэнуфакчуринг Рус» 27 ноября объявила об отзыве 957 автомобилей Nissan Almera, Teana, Pick Up, Patrol, Terrano II и X-Trail, произведенных c января 2004-го по декабрь 2012 года. Причиной отзыва является нитрат аммония, содержащийся в установленном пиротехническом патроне газогенератора подушки безопасности Takata SPI переднего пассажира, который портится при длительном воздействии атмосферной влаги и меняющейся высокой температуры. Выход из строя газогенератора при аварии может привести к срабатыванию подушки безопасности с чрезмерно высоким давлением. При этом корпус газогенератора может разрушиться с выбросом металлических фрагментов в салон, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Уполномоченные представители изготовителя «Ниссан Мэнуфакчуринг Рус» проинформируют владельцев автомобилей Nissan, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На автомобилях будет произведена проверка и, при необходимости, замена газогенератора подушки безопасности пассажира. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре под отзыв в России попали 375 кроссоверов Nissan Juke, произведенных с 3 апреля по 13 июня 2017 года. Причиной отзыва стала внутренняя пружина выключателя зажигания, которая была изготовлена с повреждением. Это может привести к ее усталостному разрушению в процессе эксплуатации автомобиля, что в свою очередь грозит внезапным прекращением работы двигателя во время движения. На автомобилях Nissan Juke будет произведена проверка и, при необходимости, замена выключателя зажигания.



