Заводы Volkswagen в Эмдене и Ганновере перейдут на выпуск электромобилей

Вслед за производством в Цвиккау Volkswagen планирует переориентировать свои заводы в Эмдене и Ганновере на производство электромобилей. Для этого будет организован второй центр электрической мобильности в Германии, а именно в Нижней Саксонии, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Согласно планам, завод в Эмдене займется производством электромобилей с 2022 года. В Ганновере выпуск электрического семейства ID.Buzz стартует, предположительно, также в 2022 году и будет идти параллельно с производством моделей с традиционным приводом. Производство автомобилей, которые в настоящее время выпускаются в Эмдене и Ганновере, будет поэтапно перенесено на другие предприятия концерна по мере продвижения программы развития электрической мобильности.

«Мы приближаемся к запуску серийного производства электромобилей. В Германии эти модели будут выпускаться на предприятиях в Эмдене и Ганновере. Вместе с производственной площадкой в Цвиккау они сформируют крупнейшую в Европе сеть серийного производства электромобилей», – отметил член совета директоров Volkswagen по вопросам персонала Гуннар Килиан.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Volkswagen запустит серийное производство моделей семейства I.D. в Саксонии. Предприятие в Цвиккау получит инвестиции в объеме 1,2 млрд евро, при этом завод станет первой производственной площадкой, построенной исключительно для выпуска автомобилей на базе МЕВ. Выпуск Volkswagen e-Golf начался на «Стеклянной мануфактуре» в апреле 2017 года.