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Итальянский авторынок в октябре снизился на 7%

Итальянский авторынок в октябре снизился на 7%

Обзор автомобильного рынка России

30.10.18

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Автомобильный рынок Италии в октябре снизился на 7,4% до 146655  машин. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), переход с 1 сентября на новые правила сертификации автомобилей WLTP продолжил в октябре оказывать влияние на рыночный спрос, хотя и в меньшей степени, чем месяцем ранее. По итогам десяти месяцев 2018 года реализация автомобилей в Италии снизилась на 3,2% и составила 1 млн 638 тыс. 364 единицы.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в октябре реализовал 22547 машин (-20,7%). Второе место занимает Volkswagen, увеличивший реализацию на 5,1% до 12305 единиц. На третьей строчке идет Ford, чей результат составил 10578 автомобилей (+4,1%). Замыкают пятерку лидеров Peugeot (8935 шт., -2,5%) и Opel (8004 шт., -4,7%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок европы италия автомобильные рынки

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