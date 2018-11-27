ТОП-10 самых распространенных хэтчбеков в России

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на территории нашей страны насчитывается 8,5 млн автомобилей с типом кузова «хэтчбек» (на 1 июля 2018 года). Это соответствует пятой части (19,7%) всего российского парка легковых машин.

Самой распространенной такой моделью является LADA 2109 – в России числится 850 тыс. «девяток», что эквивалентно каждому десятому хэтчбеку. Следующие четыре позиции рейтинга тоже принадлежат вазовской продукции, а именно: «четырнадцатой» модели (774 тыс. шт.), «двенадцатой» (469,4 тыс. шт.), «Оке» (401,1 тыс. шт.) и «восьмерке» (325,2 тыс. шт.). Отметим, что на долю пятерки лидеров приходится третья часть всего парка хэтчбеков.

Самым распространенным иностранным хэтчбеком в России является Renault Sandero, парк которого составляет 288,3 тыс. единиц. За ним следуют LADA Kalina (275,3 тыс. шт.) и Ford Focus (271,6 тыс. шт.). В ТОП-10 данного рейтинга также попадают Daewoo Matiz (246,1 тыс. шт.) и LADA Priora (236 тыс. шт.).

Напомним, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг самых распространенных седанов в нашей стране.