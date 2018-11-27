Hyundai поставит 30 туристических автобусов на Универсиаду 2019

Компания Hyundai Truck and Bus Rus поставит 30 туристических автобусов Hyundai Universe Space Luxury на Всемирную зимнюю Универсиаду 2019 года в Красноярске. Специально для мероприятия машины оборудованы дополнительными опциями: системами мониторинга пассажиропотока и видеорегистрации, телевизионным комплексом.

Как сообщает пресс-служба Hyundai Truck and Bus Rus, туристический автобус Hyundai Universe Space Luxury имеет колесную базу 5850 мм и оснащен двигателем Евро-5 мощностью 380 л.с. Безрамная конструкция кузова машины обеспечивает низкий уровень вибраций, меньшую продольную и поперечную раскачку, а также лучшую управляемость. Комфортабельность автобуса повышена за счет оборудования эргономичными пассажирскими сидениями, современными системами кондиционирования, вентиляции и отопления.

Напомним, автобусы Hyundai Universe не первый раз выступают официальным транспортом, обслуживающим крупное международное мероприятие в России: в 2013 году они были поставлены южнокорейским производителем на XXVII Всемирную летнюю Универсиаду в Казани.