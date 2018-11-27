 АВТОСТАТ | Hyundai поставит 30 туристических автобусов на Универсиаду 2019

Горячая новость

BMW 3 Серии в октябре впервые стал лидером рынка премиальных автомобилей в Москве
  • 27.11.18 - 11:44

    BMW 3 Серии в октябре впервые стал лидером рынка премиальных автомобилей в Москве
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Больше лидов с дополнительными каналами коммуникаций
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 26 ноября

    Автомобильный рынок Индии в октябре 2018 года

    Maruti (Suzuki) Swift показала лучшую динамику продаж в ТОП-10.

Вся аналитика

Инфографика

Региональная и модельная структуры европейского авторынка
  • 26.11.18

    Региональная и модельная структуры европейского авторынка
Все публикации

Видео

Интервью Кирилла Царёва («Сбербанк Лизинг»)
  • 28.04.17

    Интервью Кирилла Царёва («Сбербанк Лизинг»)
Все видео

27.11.18 Прочитали 380 раз

Hyundai поставит 30 туристических автобусов на Универсиаду 2019

Hyundai Universe

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России

27.11.18

MS Excel (xlsx)

от 9 000 руб.

В корзину
Все ежемесячные обзоры

Компания Hyundai Truck and Bus Rus поставит 30 туристических автобусов Hyundai Universe Space Luxury на Всемирную зимнюю Универсиаду 2019 года в Красноярске. Специально для мероприятия машины оборудованы дополнительными опциями: системами мониторинга пассажиропотока и видеорегистрации, телевизионным комплексом.

Как сообщает пресс-служба Hyundai Truck and Bus Rus, туристический автобус Hyundai Universe Space Luxury имеет колесную базу 5850 мм и оснащен двигателем Евро-5 мощностью 380 л.с. Безрамная конструкция кузова машины обеспечивает низкий уровень вибраций, меньшую продольную и поперечную раскачку, а также лучшую управляемость. Комфортабельность автобуса повышена за счет оборудования эргономичными пассажирскими сидениями, современными системами кондиционирования, вентиляции и отопления.

Напомним, автобусы Hyundai Universe не первый раз выступают официальным транспортом, обслуживающим крупное международное мероприятие в России: в 2013 году они были поставлены южнокорейским производителем на XXVII Всемирную летнюю Универсиаду в Казани.

, источник: www.autostat.ru

Теги: госзакупки автобусы hyundai

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

ТОП-10 самых распространенных седанов в России

вчера, 14:28

Все новости

Статьи на тему

Hyundai Creta впервые стала лидером на Дальнем Востоке («Ведомости»)

7 августа 2018

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 марок по выручке за 9 месяцев 2018 года

19 ноября 2018

Вся инфографика