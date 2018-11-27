LADA XRAY стал доступнее в базовой версии

Одна из флагманских моделей LADA - высокий хэтчбек XRAY - обзавелся новой, более доступной версией, которая стоит на 40 тысяч рублей дешевле. Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, компания начала продажи автомобилей LADA XRAY 2019 модельного года, а благодаря новой комплектации начальная стоимость модели теперь составляет 589 тыс. 900 рублей.

Одним из главных отличий LADA XRAY 2019 модельного года является повышенный уровень комфорта. Так, автомобиль обзавелся дополниьтельным пространством для пассажиров на заднем ряду сидений, что стало возможным за счет увеличения длины салона на 25 мм.

В базовой версии Standard, цена которой начинается от 589 900 рублей, LADA XRAY оснащается двигателем объемом 1,6 л и МКП. Также в оснащение модели входят две фронтальные подушки безопасности, система ЭРА-ГЛОНАСС, система контроля устойчивости ESC с функциями антипробуксовки и помощи при старте на подъеме, бортовой компьютер, электростеклоподъемники передних дверей, центральный замок и сигнализация с дистанционным управлением, легкая атермальная тонировка стекол, наружные зеркала в цвет кузова с указателями поворота, штампованные 15-дюймовые диски колес.

Всего же покупателям предлагаются четыре комплектации (кроме Standard, еще Classic, Comfort и Luxe) с возможным выбором опциональных пакетов и тремя силовыми агрегатами. Так, помимо мотора 1.6, автомобиль может оснащаться двигателем 1,8 л мощностью 122 л.с., а наряду с механической КП можно еще выбрать и «робот» (АМТ). В зависимости от выбора остальных из этих комплектаций и силового агрегата стоимость LADA XRAY может составить уже от 629 900 до 772 900 рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 10 месяцев 2018 года продажи кроссовера LADA XRAY в России составили 29006 автомобилей, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате он вошел в ТОП-10 самых продаваемых моделей на российском рынке.

Напомним, с 3 ноября АВТОВАЗ начал продажи внедорожной модификации LADA XRAY Cross. Новинка оснащается двигателем 1,8 л (122 л.с.) и механической коробкой переключения передач. Автомобиль получил оригинальные передние бамперы, черные накладки на колесные арки и пороги, молдинги на дверях и новый задний бампер с интегрированной накладкой, а также рейлинги на крыше. Благодаря установке 17-дюймовых колес и более длинных пружин дорожный просвет LADA XRAY Cross увеличен со 195 мм до 215 мм, а подрамник силового агрегата усилен. Для LADA XRAY Cross разработаны новые настройки системы контроля устойчивости (ESC). Стоимость новинки составляет от 729 тыс. 900 рублей до 888 тыс. 900 рублей в максимальном оснащении.