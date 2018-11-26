BMW 3 Серии в октябре впервые стал лидером рынка премиальных автомобилей в Москве

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам октября 2018 года объем рынка новых легковых автомобилей премиум-сегмента в Москве составил 4,4 тыс. единиц, что на 10% выше результата годичной давности.

Лидером этого рынка впервые стал BMW 3 Серии – в прошлом месяце 282 жителя столицы остановили свой выбор на этой модели. Это на 83% больше, чем в октябре 2017-го. Второе место в этом рейтинге занял BMW 5 Серии с результатом 201 экземпляр (+41%). Замкнул тройку лидеров Mercedes-Benz E-Klasse (192 шт.; +4%).

Далее следуют сразу два кроссовера BMW – Х3 (156 шт.; +54%) и Х6 (144 шт.; +92%). В ТОП-10 московского рынка новых премиальных автомобилей в октябре нынешнего года также попали: Mercedes-Benz GLC (144 шт.; +13%), BMW X5 (143 шт.; -29%), Lexus RX (110 шт.; -28%), Mercedes-Benz GLE (110 шт.; -4%) и Land Rover Range Rover (97 шт.; +213%).