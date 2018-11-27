Минтранс планирует ввести в регионах желтую разметку на дорогах

Вероятно, в ряде регионов России для обозначения линий, разделяющих встречное движение, скоро будут рисовать на дорогах вместо белой желтую разметку. Во всяком случае, такое пожелание главам субъектов высказали представители Минтранса, разослав им рекомендации по обеспечению безопасности на дорогах. Это пожелание, как пишут «Известия», ознакомившись с текстом писем, не является обязательным к исполнению, однако, по мнению некоторых руководителей Министерства, может улучшить ситуацию на дорогах.

На данный момент, согласно статистике ДТП, выезд на полосу встречного движения - одна из основных причин аварий. Согласно данным Научного центра безопасности дорожного движения (при МВД), только за 9 месяцев 2018 года в России произошло 9,5 тыс. дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом на встречную полосу. И хотя это всего 9% от общего числа ДТП, однако тяжесть от их последствий считается самой высокой. Так, в этих 9,5 тыс. аварий 3,1 тыс. человек погибло и 17,6 тыс. было ранено.

Инициаторы новой разметки полагают, что желтый цвет разметки гораздо заметнее для водителей, особенно в зимний период, и нововведение скажется на статистике в лучшую сторону: выездов на «встречку» станет меньше. В качестве примера приводят скандинавские страны, в которой такая разметка на дорогах уже существует несколько лет, а также весенний эксперимент по использованию желтой разметки в Мурманской области, Карелии и Краснодарском крае.

Однако, есть и другое мнение: в России одним изменением цвета разметки на дорогах ситуацию кардинально не изменишь. Положительный эффект в борьбе с нашими лихачами могут дать лишь искусственно сооруженные разделительные полосы в виде бетонных либо металлических заграждений. А заснувшего за рулем водителя с большим эффектом, чем полоса желтого цвета, от выезда на встречную полосу уберегла бы шумовая разметка, которую успешно применяют на трассах в США.

Напомним, что желтая разметка - не единственная рекомендация Минтранса по улучшению ситуации на дорогах. Речь идет и о приподнятии пешеходных переходов над проезжей частью по типу лежачих полицейских, и о строительстве площадок отдыха для водителей, и о многом другом - в рамках реализации Нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».