 АВТОСТАТ | Mazda в октябре увеличила продажи в России на 6%

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Mazda в октябре увеличила продажи в России на 6%

Mazda в октябре увеличила продажи в России на 6%

Обзор автомобильного рынка России

30.10.18

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Российские дилеры Mazda в октябре реализовали 2563 автомобиля – на 6% больше, чем годом ранее. По итогам десяти месяцев 2018 года продажи марки в нашей стране составили 24987 машин, что на 23% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля Mazda составила 1,7% против 1,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Mazda остается кроссовер CX-5, продажи которого в октябре составили 1757 машин (-2%), а с начала года – 17507 единиц (+17%). В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре завод Mazda Sollers во Владивостоке начал производство обновленного седана Mazda6, продажи которого стартуют в России с 1 декабря 2018 года. Цены на новинку варьируются от 1 млн 431 тысячи до 2 млн 172 тыс. рублей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи легковые автомобили авторынок россии mazda

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