Пермский дилер Mitsubishi сменил владельца

Пермский дилер Mitsubishi ООО «Авто Ритейл Диамант», входящее в холдинг «УралАвтоИмпорт» сменило владельца. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 21 ноября владельцем общества является Сергей Горячев. Из состава учредителей вышел Денис Шаклеин, сын владельца «УралАвтоИмпорта» Сергея Шаклеина.

Как пишет газета «Коммерсант», Сергей Горячев зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. В 2018 году он получил госконтракт на техническое обслуживание и гарантийный ремонт автомобилей ГАЗ для ООО «Новогор-Прикамье» на сумму 195 тыс. рублей.

Некогда крупнейший пермский холдинг, ныне испытывающий финансовые трудности, с 2016 года сокращает число дилерств и продает автосалоны. Только в начале ноября у «УралАвтоИмпорта» закончился дилерский контракт со Skoda. В портфеле «УралАвтоИмпорта» остался лишь Citroen (ООО «Авеню Моторс»). Г-н Шаклеин отказался комментировать причины продажи, однако ранее он уточнял, что планирует свернуть автобизнес.

Доля марки Mitsubishi в Перми не превышает 1,5%. Всего в 2017 году в России реализовано 24,3 тыс. автомобилей (+45%). Лидером продаж остается модель Mitsubishi Outlander.

В данный момент в Перми еще один дилерский контракт на Mitsubishi оформлен на «Автопрестиж», который начал продажи этой осенью. По данным сайта российского представительства компании, Пермь рассматривается в числе городов, где идет поиск новых партнеров. Марку интересует открытие автосалона на левом берегу Камы.

По данным источников, сделка совершена в интересах известного пермского бизнесмена Вячеслава Тырина, до кризиса 2008 года развивавшего дилерскую сеть под брендом «Форвард-Гарант». После банкротства компании в 2011 году бизнесмен ушел в тень, но, по данным участников рынка, продолжал бизнес – уже через доверенных лиц. Таковым, по неофициальным данным, является физлицо Наталья Коняева. Ей принадлежат 100% ООО «Альфа Гарант» (дилер Ford) и 40% ООО «Форвард-Авто» (LADA). Кроме того, г-жа Коняева значится владельцем 100% ижевских обществ «Автоцентр ГАЗ», «Гарант-Моторс» (дилер Mitsubishi) и «Гарант-Сервис» и омского «Гарант-Авто» (дилер ГАЗ). По данным собеседников, переговоры о дилерстве Mitsubishi вел гендиректор «Форвард Авто» Рустам Бахтияров.

Отметим, что на сайте российского подразделения марки в числе действующих дилеров уже значится «Форвард Авто» с автосалоном и автосервисом ООО «Авто Ритейл Диамант» по ул. Героев Хасана, 105/3.

Господа Тырин и Бахтияров не стали комментировать сделку, сославшись на занятость. Источник, близкий к владельцам «Форвард Авто», рассказал, что дилера Mitsubishi приобрел г-н Тырин, но сама компания в сделке не участвовала. Он предположил, что выкупить компанию, испытывавшую сложности, г-на Тырина попросило само российское подразделение Mitsubishi, поскольку пермский бизнесмен уже реализует марку в Ижевске через «Гарант Моторс».

Источник на рынке автопродаж сообщил, что «Форвард Авто» уже успел уведомить российское подразделение марки о смене собственника, и в данный момент идет оформление документов. При этом управленческая команда может быть полностью заменена. «Иномарочный бизнес для них в Перми новый. „Форвард“ будет ставить здесь своих людей»,– отметил источник.

Генеральный директор ООО «Авто Ритейл Диамант» Алексей Кубышкин сообщил, что сохраняет должность. От дальнейших комментариев он отказался, а также не уточнил, на какой срок рассчитан действующий дилерский контракт.