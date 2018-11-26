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GM объявил о массовых сокращениях и закрытии нескольких заводов

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Крупнейший автоконцерн США General Motors планирует сократить число сотрудников в Северной Америке на 15%, в том числе снизить численность руководящего состава на 25%. С учетом текущей численности сотрудников GM в регионе, увольнения затронут более 10 тыс. человек, сообщает агентство "Интерфакс".

Также компания планирует закрыть четыре завода в США и один в Канаде к концу 2019 года, если руководство и профсоюзы не сумеют договориться об увеличении загруженности этих предприятий. Речь идет о заводе по сборке седанов в Детройте, заводе по производству малолитражных машин в Огайо и о заводе в канадском городе Ошава близ Торонто. Также могут быть закрыты два предприятия по выпуску трансмиссий - в пригороде Детройта и в Балтиморе. Кроме того, General Motors может закрыть еще два завода за пределами Северной Америки.

Указанные меры приведут к единовременному списанию стоимости активов в размере до 3,8 млрд долларов, которое будет отражено в отчетности за текущий квартал и за первый квартал следующего года. Вместе с тем ожидаемое увеличение свободного денежного потока GM к концу 2020 года составит 6 млрд долларов, включая сокращение текущих затрат на 4,5 млрд долларов. Это позволит компании удвоить инвестиции в разработку электромобилей и самоуправляемых автомобилей в течение двух лет.

Акции General Motors подскочили в цене на 5,8%, до максимума с июля. С начала года капитализация компании снизилась на 7,3%, до 50,7 млрд долларов.

, источник: www.autostat.ru

Теги: сокращения general motors

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