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Арестованный Карлос Гон останется у руля акционера АВТОВАЗа

Карлос Гон

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23.03.18

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Главный исполнительный директор Renault и теперь уже бывший председатель советов директоров Nissan Motor Co и Mitsubishi Motors Карлос Гон останется председателем совета директоров СП Renault и «Ростеха», которому принадлежит 96,6% АВТОВАЗа, – нидерландской Alliance Rostec Auto B.V. Менять его не планируется, рассказал «Ведомостям» близкий к акционерам СП человек. Это же следует и из комментария представителя Renault: «Нет никаких изменений ни в планах Alliance Rostec Auto B.V., ни в ее руководстве». Представитель «Ростеха» от комментариев отказался.

Напомним, окружная прокуратура Токио арестовала Гона 19 ноября. Он подозревается в нарушении требований к обязательной отчетности, введении инвесторов и регуляторов в заблуждение о размерах его вознаграждения и нецелевом расходовании средств Nissan. По данным следствия, с 2010 по 2017 года Гон не уведомил Токийскую фондовую биржу о доходе на общую сумму 8 млрд иен (около 71 млн долларов).

Между тем накануне совет директоров Mitsubishi Motors принял решение отправить Карлоса Гона в отставку с поста председателя совета директоров, сообщает Financial Times. Решение об отставке Гона было принято для «защиты интересов компании», пояснил гендиректор Mitsubishi Motors Осаму Масуко. Ранее, 22 ноября, аналогичное решение принял совет директоров Nissan Motor Co. Совет директоров также лишил полномочий помощника Гона, члена совета директоров Грега Келли.

В свою очередь, гендиректор Nissan Хирото Сайкава заявил, что японский гигант может пересмотреть альянс с французской Renault после ареста их бывшего руководителя Карлоса Гона. По данным японских СМИ, Сайкава пояснил на собрании сотрудников компании, что отношения между компаниями «не равные». Напомним, Renault принадлежат 43,4% акций в Nissan, которая в свою очередь владеет лишь 15% акций французского предприятия, но без прав на голосование.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автоваз кадровые назначения nissan renault

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