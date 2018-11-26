В Минпромторге одобрили льготы для Hyundai и «Группы ГАЗ»

Межведомственная комиссия по специнвестконтрактам под председательством заместителя главы Минпромторга Василия Осьмакова одобрила заключение СПИК с «Группой ГАЗ» и Hyundai. По его словам, реализация этих контрактов обеспечит допдоходы бюджета в размере 430 млрд руб. в виде различных налогов, отчислений и сборов. При этом подписание контрактов, как рассказали газете «Коммерсант» в Минпромторе, состоится только после согласования с вице-премьером Дмитрием Козаком. Он, в свою очередь, ранее поручил обеспечить заключение СПИК с «Группой ГАЗ», Hyundai, BMW и ГК «Автотор». Заявки последних двух компаний будут рассмотрены на следующем заседании межведомственной комиссии.

Параметры СПИК Hyundai предполагают создание новых мощностей на базе существующего производства в Петербурге и центра НИОКР, говорится в письме. Компания локализует производство двигателей и коробок передач, расширит производство машин, базу локальных поставщиков компонентов, увеличит экспорт. Планируется создать 1,2 тыс. рабочих мест. Инвестиции могут составить 27,3 млрд рублей.

Минпромторг также впервые раскрыл некоторые параметры заявки «Группы ГАЗ». Речь идет о создании новых и модернизации старых мощностей для вывода на рынок новых моделей. Среди них – «ГАЗель Next 2020» (сегмент легких коммерческих автомобилей), «Садко Next» (среднетоннажные грузовики), «Урал Е44» (тяжелые грузовики). Ведомство также сообщает, что проект ГАЗа также ориентирован на расширение экспорта. География реализации – Нижегородская, Курганская, Московская, Ульяновская, Челябинская и Ярославская области. Помимо Минпромторга, третьей стороной СПИК выступает Нижегородская область.

«Оба проекта включают также инвестиции в НИОКР и обеспечат дополнительную загрузку мощностей российских производителей автокомпонентов», – отметил заместитель главы Минпромторга Александр Морозов.

В концернах условия СПИК не комментируют, но в Hyundai надеются подписать контракт в этом году. Компании, подписавшие СПИК 1.0 до конца года, получат компенсацию роста НДС с 18% до 20% с 1 января. Между тем Hyundai должна заключить СПИК до декабря, когда у концерна истекает соглашение о промсборке (дает льготы по импортным пошлинам в обмен на локализацию производства в РФ). По завершении соглашения из-за роста пошлин «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (завод Hyundai в РФ) потеряет около 5 млрд рублей в год. Но гарантий компенсации пошлин в рамках СПИК концерн не получит: Дмитрий Козак исключил такие обязательства, а также гарантии по компенсации утильсбора из условий контрактов. Источники на рынке полагают, что формулировка все равно позволяет предусмотреть в контракте доступ к компенсациям пошлин на автокомпоненты.

Компенсации утильсбора назывались концернами одним из ключевых условий СПИК на фоне неопределенности из-за изменения системы господдержки. В октябре г-н Козак сообщал президенту, что субсидии войдут в периметр реформы. Но сейчас, по данным источников, об этом речи не идет. Кроме того, Дмитрий Козак поручил внести в постановления правительства №30–32 (промсубсидии, де-факто компенсирующие утильсбор российским заводам) поправки, которые дадут «равные условия» доступа всем локализованным концернам.