100 беспилотников со специальным знаком выйдут на дороги Москвы и Татарстана

С 1 декабря в России официально стартует эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Соответствующее постановление вчера, 26 ноября, подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Пока это затронет лишь ряд мест Москвы и Татарстана. В рамках эксперимента на дороги выйдут сразу 100 таких автомобилей. При этом в салоне такого автомобиля обязательно будет находиться страхующий систему управления водитель.

Для того, чтобы отличить «беспилотники» от других участников движения, сообщают РИА Новости , все они получат специальный знак – с литерой «А». Прототип этого знака будет представлен 30 ноября участникам форума Urban Mobility Forum. Тесты направлены на то, чтобы научить беспилотные автомобили общаться друг с другом и с инфраструктурой.

Первоначально проект планировали запустить в марте 2019 года. Очевидно, он оказался в большей степени готовности, чем предполагалось в начале ноября, когда оговаривались страховые и технические особенности такого проекта.

Напомним, что в настоящее время в России экспериментальный беспилотник на базе Toyota Prius есть у «Яндекса», беспилотные электробусы «Шатл» и «Матрешка» – у КАМАЗа/НАМИ и Volgabus, недавно свои высокотехнологичные разработки представил ГАЗ. А инженеры НПО «СтарЛайн» в ноябре на беспилотном автомобиле StarLine уже проехали в автономном режиме 2500 км из Санкт-Петербурга в Казань.