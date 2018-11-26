Погиб гендиректор автохолдинга «КорсГрупп»

Автомобильный холдинг «КорсГрупп» (ранее Группа компаний «Автошина») понес тяжелую утрату. В минувшее воскресенье, 25 ноября 2018 года, на 52-м году жизни трагически погиб генеральный директор компании Игорь Спектор, сообщает пресс-служба «КорсГрупп».

Игорь Спектор занимал активную жизненную позицию, увлекался спортом. В минувшее воскресенье он с другом катался на кайте на Шатском водохранилище, где в результате несчастного случая погиб.

Игорь Спектор стоял у истоков создания автомобильного холдинга «КорсГрупп». Благодаря ему компания прошла путь от небольшой мастерской шиномонтажа до предприятия, которое сейчас уверенно входит в Топ-30 крупнейших автомобильных холдингов России. Компания имеет в Тульской, Калужской и Московской областях более 20 автосалонов по продаже новых автомобилей, которые представляют 12 автомобильных брендов (Audi, Nissan, Volkswagen, LADA, KIA, Mitsubishi, Hyundai, Ford, Datsun, Citroen, Ravon, Chevrolet Niva), одновременно в указанных регионах функционируют три салона автомобилей с пробегом «КорсАвто» (ранее «МегаАвто»). Также компании принадлежат шинные центры «Hankook Masters» и «Автошина» в Туле и в Новомосковске (они являются официальными дилерами и партнерами самых известных брендов таких как: Hankook, Michelin, Goodyear, Cordiant, «Кама», Toyo, Nokian и др.).

В настоящее время в автомобильном холдинге «КорсГрупп» решается вопрос о назначении генерального директора. Об этом будет сообщено дополнительно.