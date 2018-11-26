Haval в 2019 году представит в России два новых кроссовера

В 2019 году в модельном ряду Haval появятся две новые модели. В первую очередь, это новый кроссовер Haval F7, премьера которого состоялась на Московском автосалоне 2018. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Хавейл Мотор Рус», отметив, что именно эта модель, а также рамный внедорожник Haval H9, первыми станут на конвейер завода Haval в Тульской области, чей запуск запланирован на первый квартал 2019 года. Продажи нового Haval F7 российского производства начнутся в апреле-мае 2019 года. Цены и комплектации будут объявлены ближе к этому времени.

Haval F7 – второй серийный кроссовер F серии, ориентированной на молодую аудиторию. Линейка двигателей включает 1,5-литровый (мощностью 150 л.с. при 5500 об/мин) или 2,0-литровый (190 л.с. при 5500 об/мин) турбированные двигатели GDIT. Оба силовых агрегата работают в паре с 7-ступенчатой коробкой передач 7DCT с двойным сцеплением и масляным охлаждением. На российском рынке кроссовер будет доступен в версиях с полным и передним приводом. Длина, ширина, высота автомобиля составляют 4620×1844×1683 мм соответственно. Колесная база (2725 мм) обеспечивает простор для пассажиров второго ряда.

Кроме того, летом 2019 года модельный ряд бренда в России пополнит еще одна новинка, мировая премьера которой состоится в ближайшее время. Это кроссовер молодежной серии F, созданный на основе концепт-кара HB-03. Модель также будет производиться на российском заводе Haval. Внешность автомобиля будет максимально приближена к концепту. Длина автомобиля составляет 4620 мм, ширина и высота – 1844 и 1654 мм соответственно.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2018 года на российском рынке было продано 2196 кроссоверов и внедорожников Haval (+49%). Безусловным бестселлером марки в России остается среднеразмерный кроссовер Haval H6, продажи которого в январе-октябре составили 1522 машины (+33%). Второе место по продажам занимает рамный внедорожник Haval H9 с показателем 307 реализованных автомобилей (+166%). Также с начала года российские дилеры продали 268 компактных кроссоверов Haval H2 и 98 кроссоверов Haval H6 Coupe.