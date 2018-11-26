Авторынок Германии в октябре снизился на 7,4% и составил 252628 машин. Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), переход с 1 сентября на новые правила сертификации автомобилей WLTP продолжил в октябре оказывать влияние на рыночный спрос, хотя и в меньшей степени, чем месяцем ранее. По итогам десяти месяцев 2018 года реализация новых автомобилей в этой стране увеличилась на 1,4% до 2 млн 926 тыс. 046 единиц.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в октябре реализовал 40811 машин (-18,9%). На втором месте идет Mercedes-Benz, увеличивший продажи на 19,2% до 31737 единиц. Третью строчку занимает BMW, чей результат составил 23521 автомобиль (+25,6%). Замыкают пятерку лидеров Ford (22346 шт., +5%) и Opel (19545 шт., +1%).