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Geely в 2019 году привезет в Россию четыре новинки

Geely в 2019 году привезет в Россию четыре новинки

Обзор автомобильного рынка России

30.10.18

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Компания Geely в первом квартале 2019 года планирует представить в России кроссовер Atlas 1.8T с турбированным двигателем. Во втором квартале у российских дилеров ожидается новый хэтчбек Geely GS, в третьем квартале в продажу поступит кроссовер Geely SX11, а в четвертом квартале россиянам должен быть доступен новый гибрид Geely GE. Об этом «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Geely Motors, напомнив, что новые модели марки были представлены российской публике в рамках Московского автосалона 2018.

Так, гибридный седан Geely GE был показан в подзаряжаемой версии (PHEV). Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбированным мотором и экологичной электрической силовой установкой. Автомобиль сможет проехать на электричестве до 60 км, а средний расход топлива составит всего 1,6 л на 100 км. Отличительными чертами автомобиля станут оригинальные дизайнерские решения и продуманный интерьер салона – в седане будет виртуальная приборная панель, 12,3-дюймовый сенсорный экран и необычная подсветка.

Особенностью кроссовера SX11 является платформа BMA (B-segment Modular Architecture), в будущем на ней будут построены и другие автомобили Geely в разных сегментах (от седанов до MPV). У SX11 – 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 177 л.с., который будет работать совместно с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением мокрого типа. С таким двигателем SX11 сможет разгоняться до 100 км/ч за 7,9 секунд.

Хэтчбек Geely GS оснащен атмосферным двигателем объемом 1,8 л и отличается динамичным дизайном.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2018 года российские дилеры Geely реализовали 2320 автомобилей, что на 24% выше результата годичной давности. Безусловным бестселлером Geely в России остается кроссовер Atlas, который стартовал на российском рынке в феврале.

Напомним, недавно компания Geely Auto презентовала первый в истории бренда минивэн, который будет доступен с гибридными силовыми установками. В России модель может появиться не ранее 2020 года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки китайские автомобили geely

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