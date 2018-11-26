Audi отказалась от выпуска двух новинок

Компания отказался Audi от идеи четырехдверного TT и «заряженной» модификации A1 Sportback.

Как пишет портал «Колеса.ру», Audi TT сменит генерацию в ближайшие два года. Сначала в компании думали расширить семейство TT: наряду с двухдверными купе и родстером в линейке мог появится лифтбек или седан с дизайном по мотивам прототипа Audi TT Sportback, который был представлен в Париже еще в 2014 году. Как рассказал директор по коммуникациям Audi Петер Оберндорфер, компания действительно в свое время думала о расширении семейства TT четырехдверной версией, но отказалась от этой идеи. Причина – практичность не соответствует имиджу модели.

Также на это решение повлиял и кризис, ведь бренд Audi принадлежит концерну Volkswagen, который в 2016 году серьезно пострадал из-за «дизельгейта». В итоге бюджет Audi сократился, что и привело к экономии на новом поколении TT. По словам Петера Оберндорфера, TT и после смены генерации будет представлен лишь двухдверными купе и родстером. Но компании придется подумать над тем, как разжечь интерес к этим спорткарам, ведь в Европе продажи модели падают. Так, за январь-сентябрь 2018 года было продано 9748 экземпляров, что на 25,6% меньше, чем в прошлом году. В то же время у конкурента от BMW – 2 series – продажи выше: за первые девять месяцев реализовано 25386 штук, что превышает прошлогодний показатель на 11,3%.

Между тем, Audi может недосчитаться не только четырехдверного TT: «под нож» попала «заряженная» версия нового Audi A1 Sportback – S1. По словам Петера Оберндорфера, платформа хэтчбека (теперь это MQB-A0) не рассчитана на создание такой модификации. Он напомнил, что разработка S1 прошлого поколения («тележка» – PQ25) обошлась компании очень дорого, и намекнул, что сейчас производитель не может себе этого позволить.

Но при этом по словам топ-менеджера, Audi A1 все же получит какую-то новую модификацию, которая будет представлена в конце следующего года. Подробнее о ней он не рассказал, заверив только, что это будет не кроссовер Q1. Не исключено, что Audi покажет «внедорожную» версию A1 Allroad.

Audi A1 сменил генерацию в июне 2018 года. Хэтчбек оснащается бензиновыми моторами объемом 1,0 л (95 и 116 л.с.), 1,5 л (150 л.с.) и 2,0 л (200 л.с.). Коробки передач – 6-ступенчатая «механика» и 7-ступенчатый «автомат» с двумя сцеплениями. Продажи новинки стартовали в Европе в прошлом месяце.

На рынке модель в целом чувствует себя уверенно. В Европе за первые девять месяцев 2018 года было продано 63240 Audi A1, что лишь на символический 1% меньше, чем в прошлом году. Хотя Mini Hatch за тот же период разошелся тиражом 98333 штук (-6%).

В России Audi A1 на сегодняшний день не представлен, однако «двухдверку» TT купить можно по цене от 2 млн 865 тыс. рублей.