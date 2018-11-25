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ТОП-10 самых распространенных седанов в России

LADA 2107 - лидер рейтинга

Структура и прогноз парка легковых автомобилей в России

28.03.18

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в нашей стране числится 19 млн автомобилей с типом кузова «седан». Это составляет 44% от общего количества легковых машин, зарегистрированных на территории РФ.

Самым распространенным седаном является модель LADA 2107 – в России насчитывается 1 млн 728,5 тыс. вазовских «семерок». Следующие четыре позиции в данном рейтинге тоже занимают автомобили LADA: «шестерка» (1 млн 542,7 тыс. шт.), «десятка» (826,9 тыс. шт.), «пятерка» (726,9 тыс. шт.) и «девяносто девятая» (663,2 тыс. шт.). Отметим, что суммарно эти пять моделей занимают около 29% всех седанов в стране.

Лишь на шестой строчке рейтинга разместилась иномарка – Renault Logan (654,5 тыс. шт.). За ним следуют еще две модели LADA – «пятнадцатая» (570,9 тыс. шт.) и Granta (567 тыс. шт.). Замыкают ТОП-10 наиболее распространенных седанов в России «корейцы» – Hyundai Solaris (560,1 тыс. шт.) и KIA Rio (535,9 тыс. шт.).

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили парк модели-лидеры lada lada 2107 lada granta renault logan hyundai solaris kia rio kia renault hyundai

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