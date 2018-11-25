Более 400 кроссоверов Toyota C-HR попали под отзыв в России

Компания «Тойота Мотор» объявила об отзыве 423 кроссоверов Toyota C-HR, произведенных с 18 июня по 28 августа 2018 года. Причиной отзыва автомобилей является существующая вероятность того, что один или несколько крепежных болтов подшипников задней ступицы могли быть недостаточно затянуты во время производственного процесса, сообщает пресс-служба Росстандарта. В этой ситуации может произойти ослабление затяжки крепежных болтов подшипников задней ступицы, что может привести к их откручиванию и потере. Откручивание болтов может привести к повреждению компонентов задней тормозной системы или стать причиной отсоединения задних колес. Это может привести к снижению тормозной эффективности или к потере устойчивости автомобиля, что, в свою очередь, увеличивает риск возникновения аварии.

Уполномоченные представители изготовителя «Тойота Мотор» проинформируют владельцев автомобилей Toyota C-HR, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На автомобилях будет выполнена проверка болтов крепления подшипников задней ступицы и замена при необходимости. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», продажи нового купе-кроссовера Toyota C-HR начали в России с 1 июля 2018 года. Новинка заняла место в модельном ряду Toyota на ступеньку ниже модели RAV4. На российском рынке Toyota C-HR предлагается в трех исполнениях: Cool, Hot и Ride, каждое из которых подразумевает не только определенное оснащение, но и собственный набор силовых агрегатов. Цены на модель варьируются от 1 млн 299 тысяч до 2 млн 133 тыс. рублей.

Напомним, ранее компания «Тойота Мотор» объявила об отзыве 226 автомобилей Toyota Prius, произведенных с 1 августа 2016-го по 8 мая 2018 года. Причиной отзыва стало то, что на автомобилях Toyota Prius в силу особенностей сборки существует вероятность контакта жгута электропроводки гибридной установки и крышки электропроводки. При эксплуатации автомобиля возможно попадание пыли между жгутом электропроводки и крышкой электропроводки в месте подсоединения жгута к блоку управления гибридной установкой. Длительная эксплуатация автомобиля в таком состоянии в силу вибрации может вызвать нарушение изоляции электропроводки. Это может провести к короткому замыканию и перегреву электропроводки, что повышает риск возгорания автомобиля. На автомобилях Toyota Prius будет выполнена проверка жгута проводов двигателя и, при необходимости, произведена замена на новый.