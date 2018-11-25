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Porsche за 8 лет намерен увеличить годовую прибыль на 6 млрд евро

Porsche за 8 лет намерен увеличить годовую прибыль на 6 млрд евро

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20.11.18

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Германский производитель премиальных автомобилей Porsche AG в течение восьми лет намерен добиться увеличения годовой операционной прибыли на 6 млрд евро за счет оптимизации структуры операций.

По данным источников агентства Bloomberg, Porsche, входящий в концерн Volkswagen, планирует увеличивать EBIT примерно на 750 млн евро ежегодно с текущего года до 2025 года включительно, наращивая эффективность операций, сокращая расходы и повышая доходы от новых направлений бизнеса, включая цифровые операции, пишет агентство "Финмаркет".

Как отмечают источники, наращивание прибыли необходимо, чтобы добиться выполнения целевого показателя рентабельности продаж на уровне 15%. Высокая рентабельность Porsche очень важна для планов Volkswagen, который стремится повысить маневренность операций в условиях быстрого развития рынка электромобилей и сектора самоуправляемых машин.

Автопроизводители, запускающие линейки электромобилей, вынуждены сокращать расходы, чтобы сохранить прежние уровни рентабельности, поскольку затраты на производство электромобилей существенно выше по сравнению с традиционными машинами.

Например, затраты на производство первого электромобиля Porsche - четырехдверного Taycan - будут на 6-10 тыс. евро выше расходов на выпуск аналогичной модели с традиционным двигателем, отмечают источники. Рост производственных издержек не будет перекладываться на потребителей, и Porsche придется сократить другие возможные расходы, чтобы удержать высокую рентабельность.

Ранее автопроизводитель объявил, что вложит более 6 млрд евро в период до 2022 года в электрическую мобильность.

В Porsche ожидают, что оптимизация структуры операций позволит уже после 2025 года увеличивать прибыль примерно на 2 млрд евро в год. В 2017 году операционная прибыль компании составила 4,1 млрд евро, выручка - 23,5 млрд евро.

Porsche разрабатывает платформу для электромобилей совместно с другим брендом группы Volkswagen - Audi, и рассчитывает начать выпуск машин на этой платформе в конце 2021 года. В компании рассчитывают, что к 2025 году половина выпускаемых ею автомобилей будет либо полностью электрическими, либо гибридными. Разработка автомобилей с двигателями внутреннего сгорания перестанет быть оправданной с экономической точки зрения после 2030 года с учетом парижских соглашений по климату, отмечают в компании.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премиум-марки финансовая отчетность прогнозы porsche

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