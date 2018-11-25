 АВТОСТАТ | Автопроизводители могут заключить СПИКи на «старых» условиях до конца 2018 года

Горячая новость

LADA в октябре вернула себе звание лидера на вторичном рынке Москвы
  • 25.11.18 - 14:00

    LADA в октябре вернула себе звание лидера на вторичном рынке Москвы
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Кредиты для автодилеров стали доступнее
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 26 ноября

    Автомобильный рынок Индии в октябре 2018 года

    Maruti (Suzuki) Swift показала лучшую динамику продаж в ТОП-10.

Вся аналитика

Инфографика

Из каких стран импортируются автомобили в Россию?
  • 23.11.18

    Из каких стран импортируются автомобили в Россию?
Все публикации

Видео

Почему надо заниматься автомобилями с пробегом?
  • 23.09.16

    Почему надо заниматься автомобилями с пробегом?
Все видео

26.11.18 Прочитали 59 раз

Автопроизводители могут заключить СПИКи на «старых» условиях до конца 2018 года

Автопроизводители могут заключить СПИКи на «старых» условиях до конца 2018 года

Автопром в России. Итоги 2017 года, перспективы

23.03.18

PDF, 61 стр.

38 300 руб.

В корзину
Все готовые отчёты

Минпромторг настаивает на сохранении ставки НДС на уровне 18% по СПИК 1.0, сообщил заместитель главы министерства Василий Осьмаков. Со следующего года ставка НДС по общему правилу должна вырасти до 20%. Специнвестконтракт – новый вариант соглашения государства с инвесторами, по которому те обещают осуществить инвестиции в обмен на неизменность налоговых условий.

Представитель вице-премьера Дмитрия Козака сообщил газете «Коммерсант», что НДС на уровне 18% действительно будет сохранен во всех СПИК, подписанных до конца 2018 года. Таким образом, шанс получить льготу есть у BMW, Hyundai, «Группы ГАЗ» и альянса АВТОВАЗRenaultNissan. По данным издания, Дмитрий Козак уже поручил Минпромторгу обеспечить заключение СПИК с Hyundai, «Группой ГАЗ», BMW и ГК «Автотор», при этом АВТОВАЗ тоже сохраняет шансы на СПИК. Однако по этим контрактам автоконцеры не смогут получить гарантию компенсации утильсбора и пошлин на автокомпоненты. При этом некоторые источники называют СПИК единственной гарантией доступа к компенсации утильсбора на фоне изменения системы господдержки.

, источник: www.autostat.ru

Теги: спик господдержка производство российский автопром

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

КАМАЗ приступил к опытной сборке шасси для автомобилей серии К5

сегодня, 10:57

Все новости

Статьи на тему

«Россияне останутся без новинок». Автокомпании просят о господдержке (AutoNews.ru)

13 ноября 2018

Все статьи

Инфографика на тему

LADA Kalina: ключевые цифры и факты

3 сентября 2018

Вся инфографика