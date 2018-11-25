Автопроизводители могут заключить СПИКи на «старых» условиях до конца 2018 года

Минпромторг настаивает на сохранении ставки НДС на уровне 18% по СПИК 1.0, сообщил заместитель главы министерства Василий Осьмаков. Со следующего года ставка НДС по общему правилу должна вырасти до 20%. Специнвестконтракт – новый вариант соглашения государства с инвесторами, по которому те обещают осуществить инвестиции в обмен на неизменность налоговых условий.

Представитель вице-премьера Дмитрия Козака сообщил газете «Коммерсант», что НДС на уровне 18% действительно будет сохранен во всех СПИК, подписанных до конца 2018 года. Таким образом, шанс получить льготу есть у BMW, Hyundai, «Группы ГАЗ» и альянса АВТОВАЗ–Renault–Nissan. По данным издания, Дмитрий Козак уже поручил Минпромторгу обеспечить заключение СПИК с Hyundai, «Группой ГАЗ», BMW и ГК «Автотор», при этом АВТОВАЗ тоже сохраняет шансы на СПИК. Однако по этим контрактам автоконцеры не смогут получить гарантию компенсации утильсбора и пошлин на автокомпоненты. При этом некоторые источники называют СПИК единственной гарантией доступа к компенсации утильсбора на фоне изменения системы господдержки.