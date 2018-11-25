Французский авторынок в октябре снизился на 2%

Автомобильный рынок Франции в октябре снизился на 1,5% до 173799 машин. По итогам десяти месяцев 2018 года французский авторынок составил 1 млн 836 тыс. 481 единицу, что на 5,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в октябре стал Peugeot, реализовавший 34962 машины (+8,3%). Второе место занимает Renault с показателем 29484 проданных автомобиля (-9,7%). Реализация Citroen увеличилась на 14,7% и составила 18780 машин. Далее идет Dacia, чьи дилеры реализовали 10183 автомобиля (+19,5%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Toyota, продажи которой составили 9354 машины (+18,3%).