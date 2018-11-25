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КАМАЗ приступил к опытной сборке шасси для автомобилей серии К5

КАМАЗ приступил к опытной сборке шасси для автомобилей серии К5

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23.03.18

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КАМАЗ приступил к опытной сборке шасси для седельного тягача 54901. Специально для грузовиков новейшей серии на автомобильном заводе организовали площадку между двух главных сборочных конвейеров. В момент сборки на ней рядом с рамой, помещенной на специальную платформу, стоит задний мост и передняя ось: оба узла скомплектовали здесь же на агрегатном производстве. Постепенно сюда доставляют и другие детали и узлы для большегруза, сообщает пресс-служба КАМАЗа. К примеру, на заводе двигателей был собран первый силовой агрегат для К5: двигатель Р6 мощностью 450 л.с. состоит из локализованных в рамках проекта «Тибет» деталей. По подвесному толкающему конвейеру с прессово-рамного завода прибыл алюминиевый топливный бак емкостью 800 литров.

«Флагман К5 – это первый автомобиль, в котором все конструкторские решения были проверены с помощью инструментов цифрового моделирования технологий. Доработок здесь будет гораздо меньше, чем на предшественниках нового модельного ряда, – уверен главный технолог ПАО «КАМАЗ» – директор технологического центра Федор Назаров. – После опытных сборок в конструкцию и технологию будут внесены изменения, и продукт пойдет в серию».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», начало выпуска первого автомобиля поколения К5 КАМАЗ-54901 намечено на 2019 год. С новым автомобилем в компании планируют выйти на мировой рынок, в частности, в Европу.

Напомним, КАМАЗ и его стратегический партнер Daimler начали совместное строительство завода каркасов кабин общей площадью 68 тыс. кв.м в марте 2016 года. При этом проект предусматривает разделение ролей: КАМАЗ полностью отвечает за строительство здания на своей территории, а предприятие «Даймлер КАМАЗ Рус» совместно с Daimler AG – за организацию производства. Производственная мощность завода составит 55 тыс. единиц в год. Новые каркасы кабин будут поставляться как на главный сборочный конвейер КАМАЗа, так и на сборочное производство грузовиков Mercedes-Benz.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство автомобильные компоненты камаз

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