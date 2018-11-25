Российские дилеры SsangYong остались без автомобилей

Предпринятая почти два года назад попытка компании SsangYong вернуться на российский рынок ожидаемо закончилась провалом. Опрошенные изданием «Авторевю» московские дилеры марки распродали последние машины еще летом, а на всю Россию осталось не более десятка залежавшихся кроссоверов Tivoli и XLV, выпущенных в 2017-м. Запасы модели Actyon подошли к концу еще весной, причем это были дореформенные машины, – показанный в начале 2017 года обновленный Actyon/Korando до России так и не добрался.

По данным АЕБ, в прошлом году на российском рынке продано 123 автомобиля SsangYong, а результат десяти месяцев 2018 года – 101 машина. С действующими рекомендованными ценами иного результата и быть не могло: за базовый переднеприводный SsangYong Tivoli дилеры просят 1 млн рублей, удлиненная версия XLV стоит минимум 1 млн 439 тысяч рублей, а Actyon с «автоматом» предлагали за 1,5-2,0 млн рублей.

Спасением мог бы стать рамный внедорожник SsangYong Rexton нового поколения, но, по информации «Авторевю», процедура его сертификации в России еще даже не запущена. Возобновление поставок кроссоверов Tivoli и Actyon тоже пока не планируется, хотя без пересмотра ценовой политики смысла в этом нет. Судя по всему, и сами корейцы, и компания Sollers не заинтересованы в продвижении марки в России. Все идет к тому, что SsangYong вскоре уйдет с российского рынка.