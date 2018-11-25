LADA XRAY Cross получит версию с вариатором

АВТОВАЗ уже приступил к выпуску предсерийной партии кроссовера LADA XRAY Cross с вариатором (CVT), который в ближайшее время ожидается у дилеров.

Как пишет "Российская газета", видимо, "пилот" предназначен для валидационных испытаний. Объем выпуска автомобилей из первой серии пока не разглашается. АВТОВАЗ готовит для LADA XRAY "связку" японского вариатора Jatco JF015E с "ниссановским" двигателем HR16 (1,6 л, 114 л.с.).

Ранее сообщалось, что вариатор получит флагманская модель LADA Vesta. На АВТОВАЗе испытывают CVT-версию модели с прицелом на то, что в следующем году LADA Vesta обзаведется такой трансмиссией. Предположительно, LADA XRAY с новой коробкой дебютирует сразу после "вариаторной" Vesta. Сначала Vesta будут оснащать исключительно ниссановскими агрегатами, двигателем HR16 и коробкой Jatco JF015E. Следом, возможно, японский вариатор "подружат" с вазовским 1,8-литровым мотором.

К слову, сегодня на Vesta и XRAY установлен вазовский двигатель 1.8 литра (122 л.с.) и "робот" АМТ-2.0, который недавно получил "ползущий" и "зимний" режимы, а также увеличенную "скорострельность".

В пресс-службе АВТОВАЗа сообщили, что компания думает о дополнении своего ряда трансмиссий альтернативой имеющейся у компании технологии AMT, однако пока преждевременно говорить о каких-то сроках появления этих решений на конкретных моделях.

Преимущества вариатора перед вазовским "роботом" очевидны. На автомобилях с CVT набор скорости происходит очень плавно, рывки и "провалы" отсутствуют. Более динамичный разгон и плавный ход, чем у машин с АТ. Кстати, вариатор значительно экономичнее и тише классических гидротрасформаторных автоматических трансмиссий. Главный недостаток вариатора - его цена по сравнению с "роботом". Доплата за АМТ для Vesta составляет 25 тыс. рублей, а, к примеру, за CVT для Kaptur нужно отдать 50 тыс. рублей.

Кстати, альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, которому принадлежит доля в АВТОВАЗе, принял решение переходить на единый тип автоматических трансмиссий. Выбор сделан именно в пользу CVT. Ожидается, что в будущем флагманская модель LADA Vesta полностью откажется от робота в пользу вариатора.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2018 года LADA Vesta стала самой популярной моделью на российском рынке – всего было продано 86857 автомобилей этого семейства (+42%). Что касается кроссовера LADA XRAY, в январе-октябре 2018 года продажи этой модели в России составили 29006 автомобилей, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, с 3 ноября АВТОВАЗ начал продажи внедорожной модификации LADA XRAY Cross. Новинка оснащается двигателем 1,8 л (122 л.с.) и механической коробкой переключения передач. Автомобиль получил оригинальные передние бамперы, черные накладки на колесные арки и пороги, молдинги на дверях и новый задний бампер с интегрированной накладкой, а также рейлинги на крыше. Благодаря установке 17-дюймовых колес и более длинных пружин дорожный просвет LADA XRAY Cross увеличен со 195 мм до 215 мм, а подрамник силового агрегата усилен. Для LADA XRAY Cross разработаны новые настройки системы контроля устойчивости (ESC). Стоимость новинки составляет от 729 тыс. 900 рублей до 888 тыс. 900 рублей в максимальном оснащении.