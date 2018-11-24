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LADA в октябре вернула себе звание лидера на вторичном рынке Москвы

LADA в октябре вернула себе звание лидера на вторичном рынке Москвы

АВТОСТАТ ОМНИБУС'2017. Автомобили с пробегом: предпочтения автовладельцев

31.03.17

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам октября 2018 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в Москве составил чуть более 25 тысяч единиц. При этом в прошлом месяце здесь сменился лидер.

Так, самыми популярными на вторичном рынке столицы на этот раз стали автомобили отечественной марки LADA, которые разошлись тиражом в 1826 перепроданных экземпляров. Лидер предыдущих двух месяцев – Mercedes-Benz – в октябре опустился на вторую строчку рейтинга. Показатель немецкой премиум-марки составил 1735 легковых автомобилей с пробегом.

Далее по предпочтениям москвичей на вторичном рынке следуют автомобили KIA и Ford (1642 и 1606 шт. соответственно), а замыкает пятерку лидеров корейский бренд Hyundai (1558 шт.). Также у жителей столицы в октябре популярностью пользовались подержанные машины марок Volkswagen, BMW, Toyota и Nissan, результат каждой из которых составил от 1,4 до 1,5 тыс. единиц. Кроме них, в ТОП-10 самых перепродаваемых автомобилей в Москве попал и немецкий премиум-бренд Audi (921 шт.).

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили автомобили с пробегом вторичный рынок москва марки-лидеры lada mercedes-benz kia ford hyundai volkswagen bmw toyota nissan audi

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