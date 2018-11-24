LADA в октябре вернула себе звание лидера на вторичном рынке Москвы

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам октября 2018 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в Москве составил чуть более 25 тысяч единиц. При этом в прошлом месяце здесь сменился лидер.

Так, самыми популярными на вторичном рынке столицы на этот раз стали автомобили отечественной марки LADA, которые разошлись тиражом в 1826 перепроданных экземпляров. Лидер предыдущих двух месяцев – Mercedes-Benz – в октябре опустился на вторую строчку рейтинга. Показатель немецкой премиум-марки составил 1735 легковых автомобилей с пробегом.

Далее по предпочтениям москвичей на вторичном рынке следуют автомобили KIA и Ford (1642 и 1606 шт. соответственно), а замыкает пятерку лидеров корейский бренд Hyundai (1558 шт.). Также у жителей столицы в октябре популярностью пользовались подержанные машины марок Volkswagen, BMW, Toyota и Nissan, результат каждой из которых составил от 1,4 до 1,5 тыс. единиц. Кроме них, в ТОП-10 самых перепродаваемых автомобилей в Москве попал и немецкий премиум-бренд Audi (921 шт.).