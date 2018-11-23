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KIA приступила к производству нового ProCeed

KIA приступила к производству нового ProCeed

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23 ноября на заводе компании KIA в Словакии (город Жилина) стартовало производство новой модели – ProCeed. Как отмечает пресс-служба KIA Motors Rus, новинка, которая имеет кузов «shooting brake», полностью разработана в Европе.

Отличие пятидверного кузова «shooting brake» в том, что по форме он напоминает хэтчбек, но при этом сочетается с простором и практичностью универсала. Объем багажника нового KIA ProCeed составляет 594 литра, что позволяет модели иметь больше багажного пространства, чем у многих классических универсалов того же класса и даже выше. Также стоит отметить, что новый ProCeed будет предлагаться либо в заряженной версии GT, либо с дизайн-пакетом GT Line.

Новый KIA ProCeed является преемником трехдверного купе KIA procee’d, которое также выпускалось в Словакии. Всего было произведено более 190 тысяч таких автомобилей первого и второго поколений. Теперь на заводе в Жилине стартовало производство модели третьего поколения, в связи с чем инвестиции для начала выпуска новых автомобилей, составили 200 млн евро.

Напомним, мировая премьера нового KIA ProCeed состоялась на Парижском международном автосалоне 2018 года. Продажи новинки на европейских рынках, а также и в России, начнутся в первой половине 2019 года. Тогда же станет известна информация о комплектациях и ценах данной модели.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство легковые автомобили kia kia pro_cee’d

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