В октябре продажи китайских автомобилей в РФ выросли на 14%

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в октябре нынешнего года продажи автомобилей китайских брендов в нашей стране составили 3 581 экземпляр, что на 14% больше, чем год назад.

Самой популярной китайской маркой у россиян по-прежнему остается Lifan, реализация которой в прошлом месяце достигла 1 450 единиц, что на 20% меньше, чем в октябре 2017 года. На второй строчке, с большим отставанием от лидера, располагается Chery с результатом 505 реализованных экземпляров (-1%). Третье место в рейтинге самых популярных китайских автопроизводителей в России занимает Geely, продажи которого выросли на 115% и составили 384 единицы.

Наилучшую динамику (+259%) в этом рейтинге показал Zotye, расположившийся на четвертой позиции – за месяц реализация этого бренда составила 366 машин. Замыкает пятерку лидеров Haval, результат которого достиг 358 проданных экземпляров (+117%).

Продажи автомобилей других китайских марок в октябре выглядят следующим образом: Changan (186 шт.; +62%), DFM (151 шт.; +48%), FAW (118 шт.; +119%), Foton (33 шт.; -56%), Hawtai (16 шт.; +78%), Brilliance (14 шт.; -22%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что за 10 месяцев 2018 года реализация новых китайских автомобилей составила 28 642 единицы, что на 15% больше, чем в январе – октябре прошлого года.