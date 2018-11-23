Российский рынок LCV в октябре остался на шестом месте в Европе

Российский рынок LCV по итогам октября остался на шестом месте в европейском первенстве. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продажи легких коммерческих автомобилей в Европе в прошлом месяце увеличились на 6,1% до 186587 единиц.

Лидером среди европейских стран по продажам LCV до 3,5 тонны стала Франция, где этот сегмент составил 41942 автомобиля (+6,7%). Второе место занимает Великобритания с показателем 28494 проданных машины (+14,1%), а третью строчку – Германия, чей рынок LCV составил 27694 штуки (+15%). Далее идет Испания, где было реализовано 17614 легких коммерческих автомобилей (+2,8%). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Италия, результат которой составил 17000 машин (-16,6%).

Если при рассмотрении европейского рынка LCV учитывать Россию, то наша страна остается на шестом месте в европейском первенстве. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», продажи легких коммерческих автомобилей в России за октябрь составили 9405 единиц (-4,3%).