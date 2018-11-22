Пешеходные «зебры» хотят приподнять по типу «лежачих полицейских»

В целях повышения безопасности наземные пешеходные переходы в городах предлагается поднять над проезжей частью, а за городом в местах перехода по возможности – построить надземные. С такими предложениями выступило Министерство транспорта, разослав региональным властям методические рекомендации к нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

Факты, которые приводят корреспонденты «Известий», ознакомившись с этими рекомендациями, говорят сами за себя. По данным Научного центра безопасности дорожного движения при МВД, каждый третий (36,4%) наезд на пешеходов в стране совершался на зебрах. В результате погибло 597 человек, ранено 11,8 тыс. граждан. Примерно в 60% случаев авария произошла из-за несоблюдения правил движения водителями.

Использование искусственных неровностей на дорогах допускается ГОСТом – по такому типу уже сделаны «лежачие полицейские» во дворах домов, вблизи школ и больниц. Что касается пешеходных переходов, Минтранс рекомендует не только приподнять их над проезжей частью, но и сделать шире. Мотив: при виде таких неровностей водители автотранспорта автоматически сбрасывают скорость.

Приподнимать «зебры» или нет – этот вопрос сегодня отдан на откуп региональным властям.

Вероятнее всего, с каждым пешеходным переходом вопрос будет рассматриваться индивидуально, с оглядкой на загруженность того или иного участка дороги, ибо все понимают: вслед за такой реконструкцией и вынужденными остановками транспорта последует увеличение числа пробок и «заторов» на дорогах.

Стоит напомнить, что в рамках работ по инженерному обустройству и модернизации автомобильных дорог (в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»), помимо «совмещения всех расположенных в населенных пунктах наземных пешеходных переходов с искусственными неровностями», давно предлагается целый перечень мероприятий:

- строительство внеуличных пешеходных переходов, либо обустройство регулируемых пешеходных переходов на многополосных автомобильных дорогах;

- обеспечение дублирования дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью автомобильных дорог вне населенных пунктов и магистральных дорог в населенных пунктах;

- применение удерживающих осевых, краевых пешеходных ограждений в местах несанкционированного перехода проезжей части, расположения образовательных и медицинских организаций и мест массового притяжения граждан;

- обеспечение видимости транспортных средств и пешеходов в ночное время, в том числе за счет устройства наружного освещения в населенных пунктах, в пределах транспортных развязок, пешеходных переходов, в местах расположения остановок общественного транспорта и на аварийно-опасных участках;

- обустройство кривых малого радиуса, участков с непологими откосами соответствующими дорожными знаками, направляющими устройствами и (или) удерживающим барьерным ограждением, сигнальными столбиками, обеспечение круглогодичного наличия дорожной разметки и использование желтой разметки на двух- и трехполосных дорогах для обозначения линий, разделяющих встречные направления движения;

- обеспечение условий для отдыха водителей в пути за счет строительства площадок отдыха на автомобильных дорогах вне населенных пунктов с их обустройством объектами сервиса (в том числе за счет использования механизмов государственно-частного партнерства);

- разделение встречных (на многополосных дорогах) и пересекающихся потоков транспортных средств путем применения дорожных ограждений (в том числе троссовых) и направляющих устройств, строительство разноуровневых транспортных развязок и железнодорожных переездов, введение светофорного регулирования в сложных транспортных узлах и пересечений с круговым движением;

- отдаление рекламных конструкций за пределы полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог вне населенных пунктов и ряд других.