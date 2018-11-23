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В Ленинградской области для автомобилей на газе снижен транспортный налог

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28.03.18

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Владельцам транспорта, работающего на газе, в Ленинградской области снижен транспортный налог. Соответствующий областной закон подписал губернатор региона Александр Дрозденко, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Налогоплательщики, имеющие в собственности автомобильный транспорт, работающий на газомоторном топливе, с 1 января 2019 года смогут платить 50% от установленной ставки транспортного налога. Льгота установлена на срок до 2023 года.

«Сниженной ставкой налога могут воспользоваться как владельцы легковых автомобилей, так и компании, эксплуатирующие автобусы, работающие на газе. Параллельно мы с газоснабжающими структурами создаем в области развитую сеть газозаправочных станций», – пояснил Александр Дрозденко.

Ставка транспортного налога для легковых машин, которые работают на бензине и дизельном топливе, в 2019 году в Ленинградской области составит от 18 рублей за одну лошадиную силу для машин с двигателем мощностью до 100 л.с., до 150 рублей за одну лошадиную силу для двигателей мощностью свыше 250 л.с. Для автобусов с двигателем мощнее 200 л.с. ставка составляет 85 рублей за одну лошадиную силу. На сегодняшний день в Ленинградской области работает более 100 автобусов на газомоторном топливе.

, источник: www.autostat.ru

Теги: транспортный налог газомоторная техника газовое топливо

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