Volkswagen Golf в октябре вернул себе звание европейского бестселлера

Хэтчбек Volkswagen Golf, в сентябре выпавший из десятки самых продаваемых моделей в Европе после введения новых правил сертификации автомобилей WLTP, по итогам прошлого месяца вернул себе звание европейского бестселлера, несмотря на двузначное падение продаж. Как отмечают в Volkswagen, в октябре электрическая модификация e-Golf стала лидером спроса среди электромобилей в Германии.

По данным исследовательской компании JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в октябре стал Volkswagen Golf с показателем 32345 реализованных машин (-26%). Второе место занял Renault Clio, чьи продажи увеличились на 2% до 23937 автомобилей. Третий результат показал Volkswagen Polo – реализация этой модели составила 20987 единиц, что на 60% выше показателя годичной давности. Далее идет Ford Fiesta, на которой остановили свой выбор 20811 европейских покупателей (+2%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Toyota Yaris, разошедшийся тиражом 18951 экземпляр (+8%). В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Skoda Octavia (18043 шт., -6%), Peugeot 208 (17962 шт., -17%), Peugeot 3008 (17317 шт., +12%), Citroen C3 (17068 шт., 0%) и Fiat Panda (16088 шт., -3%).