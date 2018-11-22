Tesla снизила цены на электромобили в Китае из-за торговой войны

Американский производитель электромобилей Tesla объявил о снижении цен в Китае на различные варианты Model S и Model X, что аналитики сочли попыткой компенсировать влияние новых пошлин, введенных на фоне американо-китайской торговой войны.

Как сообщает агентство "Интерфакс", с 22 ноября цены на электромобили в Китае стали меньше на 12-26%. Например, Model S 75D подешевела с 887,6 тыс. юаней (128 тыс. долларов) до 782,9 тыс. юаней (113 тыс. долларов), а Model X P100D - на 24,4%, до 1,19 млн юаней (171,7 тыс. долларов). Кроме того, цена седанов Model 3, предпродажа которых в Китае недавно началась, будет варьироваться от 540 тыс. до 595 тыс. юаней.

Китай - крупнейший авторынок мира. Продажи автомобилей на новых источниках энергии в стране продолжают расти быстрыми темпами, несмотря на сокращение в других сегментах: в январе-октябре было продано 860 тыс. таких машин - на 76% больше, чем годом ранее.

Между тем Tesla начинает поиск сотрудников на завод, который компания планирует построить в окрестностях Шанхая. В объявлении компании о найме сказано, что ей требуются, в частности, начальник и замначальника производства. В середине октября Tesla купила под строительство завода участок в Линане, в 75 км к юго-востоку от центра Шанхая, площадью почти 865 тыс. кв. м.. В августе компания сообщала, что намеревается начать производство электромобилей в Китае через три года. Изначально завод Gigafactory 3 будет рассчитан на выпуск около 250 тыс. электромобилей и аккумуляторных блоков в год. Со временем производственные мощности будут увеличены вдвое.